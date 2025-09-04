Также в регионе обеспечена работа карьерных консультантов Кадрового центра в помещении бюро медико-социальной экспертизы для адресной подборки вариантов трудоустройства

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Более 70% участников спецоперации с Камчатки, которые вернулись в регион и закончили военную службу, трудоустроены или получили новую профессию. Об этом ТАСС в преддверии сессии "Новые решения бизнеса и государства для развития в эпоху дефицита кадров и капитала" Восточного экономического форума сообщила министр труда региона Наталья Ниценко.

"Работа по сопровождению процесса трудоустройства строится во взаимодействии ответственных лиц Кадрового центра Камчатского края и его территориальных отделений во всех муниципальных районах, филиала фонда "Защитники Отечества", глав и администраций муниципальных образований, правоохранительных и исполнительных органов власти. В результате такого комплексного межведомственного подхода по содействию трудоустройству ветеранов СВО в Камчатском крае трудоустроены 72% ветеранов СВО от числа завершивших военную службу и вернувшихся в край. Ветераны СВО после возвращения трудятся на прежней работе либо на новом месте работы, в том числе после переобучения", - рассказала министр.

По ее словам, особое внимание уделяется трудоустройству участников СВО с инвалидностью. "Для повышения уровня их трудоустройства налажено взаимодействие между Кадровым центром и Главным бюро медико-социальной экспертизы по Камчатскому краю. Бюро медико-социальной экспертизы заблаговременно сообщает ответственному лицу Кадрового центра информацию о дате и времени явки ветеранов СВО для установления инвалидности", - объяснила Ниценко.

Также в регионе обеспечена работа карьерных консультантов Кадрового центра непосредственно в помещении бюро медико-социальной экспертизы для адресной подборки вариантов трудоустройства. Таким образом, индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида готовится под запрос ветерана СВО, с учетом возможностей его трудоустройства, профессионального обучения или переподготовки, и ограничений по состоянию здоровья, что значительно увеличивает возможности для дальнейшего трудоустройства и обучения.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.