АНАДЫРЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы разрабатывают поправки об особых условиях хранения оружия для коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой образ жизни в Арктической зоне. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Речь идет, например, об уточнении требований обязательного наличия сейфа и установки сигнализации.

"Для оленеводов должно быть введено специальное регулирование. Нельзя сравнивать возможности хранения охотничьего ружья в московской квартире и предъявлять те же требования к представителю коренных малочисленных народов Севера, кто занимается оленеводством, зверобойством и ведет кочевой образ жизни", - сказал Нилов. Он добавил, что соответствующие поправки совместно с Росгвардией и межфракционной группой по вопросам охоты, которую возглавляет депутат Владислав Резник, будут предложены на рассмотрение.

Нилов подчеркнул, что оленеводам оружие необходимо для защиты от диких животных, однако кочевой образ жизни не позволяет им исполнять все требования по хранению оружия.

"Жесткие требования, как, например, наличие сейфа или установка сигнализации, приводят к отсутствию лицензии и возможности использования охотничьего оружия. Для оленеводов это прежде всего средство защиты. Для охотников - орудие снабжения пищей своих семей. Оленеводы задаются вопросом об использовании в чуме и в яранге сейфа, или о выполнении требования установки сигнализации для связи с Росгвардией. Это делает оленеводов заложниками ситуации", - сообщил депутат.

По словам Нилова, с такой проблемой к нему обратились представители коренных малочисленных народов Севера, оленеводы и областные депутаты в рамках поездки в Чукотский автономный округ. "Вместе с депутатом Госдумы от Чукотки Еленой Евтюховой начатую ранее работу продолжим. Специфику Арктической зоны нужно учитывать и надо поддержать коренные малочисленные народы русского севера", - отметил парламентарий.