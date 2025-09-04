В пресс-службе центра сообщили, что информация фейковая, фактически запрет сохраняется в федеральном законодательстве

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Центр биометрических технологий опровергает появившуюся информацию о начале дистанционной продажи алкогольной продукции, запрет сохраняется в федеральном законодательстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра.

"Сообщения телеграм-каналов о том, что в России разрешили доставку алкоголя - фейк. Запрет на дистанционную доставку алкогольной продукции сохраняется в федеральном законодательстве", - рассказали в пресс-службе в рамках Восточного экономического форума.