Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики отметил, что пока не готов раскрывать все подробности

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития ведет работу по расширению категорий граждан, которые могут получить льготную дальневосточную ипотеку. Об этом журналистам сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Вы знаете, от 2% денег не откажется, наверное, никто. Мы, как вода, которая точит камень, постоянно понемножечку добавляем категории к тем, которые уже приняты. Вы знаете, что она начиналась как молодежная ипотека. Были только категории до 35 лет. Потом к ней добавились врачи и учителя, независимо от возраста. Потом добавились работники оборонно-промышленных предприятий, конечно, ветераны специальной военной операции. Не буду сейчас раскрывать всех карт, но скажу вам, что мы продолжаем работать над тем, чтобы круг получателей дальневосточной ипотеки был все шире и шире", - сказал он.