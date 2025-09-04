В Забайкалье в 2025 году создадут 30 объектов кемпинг-размещения

Три проекта уже получили поддержку, сообщил и. о. заместителя председателя правительства региона Буянто Батомункуев

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Тридцать новых объектов кемпинг-размещения будут созданы в Забайкальском крае в 2025 году благодаря Единой субсидии. Об этом ТАСС в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил и. о. заместителя председателя правительства региона Буянто Батомункуев.

"В 2025 году регион получил финансирование в рамках Единой субсидии в размере 36 млн рублей. Будет создано 30 объектов кемпинг-размещения. Уже сейчас три проекта получили поддержку на общую сумму 16,6 млн рублей, из них два проекта реализуются на территории природного парка "Ивано-Арахлейский" и один проект - в Красночикойском районе", - сказал Батомункуев.

Он отметил, что в 2024 году в Забайкалье в рамках Единой субсидии было создано 25 объектов кемпинг-размещения. Такие объекты появились на экокурте "Кука", в этнокомплексе "Кочевник", экопарке "Забайкалец", а также на базах отдыха на Арахлее и озере Болванка. Сейчас в регионе объявлен второй конкурс по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидии на создание объектов кемпинг-размещения в Забайкальском крае, заявки принимаются до 21 сентября 2025 года.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября.

