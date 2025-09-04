Краснов напомнил бизнесу о социальных обязательствах перед участниками СВО

Генпрокурор России, в частности, отметил, что необходимо предоставлять рабочие места инвалидам, организовывать образовательные программы, обеспечивать медстрахование, а также создавать условия для занятий спортом

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов напомнил предпринимателям о социальных обязательствах бизнеса перед участниками специальной военной операции.

"Готовность наряду с извлечением прибыли брать на себя социальные обязательства - неотъемлемая характеристика современного портрета предпринимателей", - заметил генпрокурор, выступая на сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на Восточном экономическом форуме.

"Особенно это важно для помощи военнослужащим и их семьям, включая предоставление рабочих мест для инвалидов, организацию образовательных программ, медицинское страхование, создание условий для занятий спортом, реализацию экологических проектов", - подчеркнул он.