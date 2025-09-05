Как отметила заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, это привело к тому, что итоговые баллы ЕГЭ на Дальнем Востоке по абсолютному большинству предметов хуже, чем в среднем по России

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Число свободных вакансий учителей на Дальнем Востоке вдвое больше, чем в среднем по России. Об этом сообщила в ходе тематической сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

"Мы сейчас видим, что у нас на Дальнем Востоке количество вакансий учителей больше в два раза, чем в целом по России. Эта территориальная наша разряженность формирует кадровый дефицит. После кадрового дефицита у нас возникает дефицит уже квалификаций. И после этого по цепочке начинают накапливаться проблемы в этой системе", - сказала Нургалиева на сессии "Качество школьного образования: разговор о важном".

Она отметила, что особенность Дальнего Востока - это обширные, труднодоступные и удаленные территории. Здесь 30% учеников учатся в 70% школ. Физически и финансово сложно обеспечивать такое большое число образовательных учреждений, в которых обучается мало учеников.

"Говоря про результат, к чему это приводит. К сожалению, итоговые баллы ЕГЭ на Дальнем Востоке по абсолютному большинству предметов хуже, чем в среднем по России. Мы не догоняем пока среднероссийский уровень", - добавила Нургалиева.

