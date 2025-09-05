Также в рамках своего визита статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ вручила государственные награды военнослужащим

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева проверила организацию оказания медицинской помощи в военно-морском госпитале Тихоокеанского флота. Об этом сообщили в Минобороны России.

"<...>Анна Цивилева посетила ФГКУ "1477-й военно-морской клинический госпиталь" Минобороны России, где проверила организацию оказания медицинской помощи военнослужащим", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в ходе проверки начальник госпиталя полковник медицинской службы Чермен Меликов доложил, что объекты учреждения постоянно модернизируются. В Минобороны уточнили, что в этом году после капитального ремонта в госпитале открылось обновленное отделение челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, полностью укомплектованное современным оборудованием.

Также в рамках своего визита Цивилева вручила государственные награды военнослужащим - участникам СВО за героизм, проявленный при выполнении боевых задач. "Военнослужащие были награждены орденами Мужества, медалями "За отвагу", "За храбрость" II степени и "За спасение погибавших", - сообщили в министерстве.

Кроме того, замглавы Минобороны посетила морское госпитальное судно "Иртыш", которое в настоящее время находится в порту Владивостока. Начальник судового госпиталя Юрий Асташкин доложил Цивилевой, что на четырех палубах судна размещается многопрофильный госпиталь на 100 коек для оказания хирургической, терапевтической и отдельных видов специализированной медицинской помощи.

"Замминистра обороны РФ высоко оценила уровень оснащенности госпитального судна необходимым медицинским оборудованием и комфортные условия для размещения пациентов", - добавили в МО РФ.