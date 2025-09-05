Как уточнил спецпредставитель президента РФ, КНР увеличивает расходы на "климатическую дипломатию", рассматривает возможность использования модели ИИ DeepSeek для прогнозов и наблюдений, чтобы обеспечить себе технологическое лидерство в этой сфере

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Китай играет активную роль в международной борьбе с климатическими изменениями и может начать задавать стандарты в соответствующей области. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"Похоже, Китай действительно готов заполнить нишу, освободившуюся после добровольного ухода США из климатической повестки, - подчеркнул он в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). - [Председатель КНР] Си Цзиньпин недавно заявил, что КНР не отказывается ни от каких обязательств в этой сфере и не планирует снижать интенсивность мер по борьбе с изменением климата".

Как уточнил спецпредставитель президента РФ, в то время как Соединенные Штаты вынуждают ученых прекратить работу над отчетом Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата и сокращают научных сотрудников в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, КНР увеличивает расходы на "климатическую дипломатию", рассматривает возможность использования модели искусственного интеллекта DeepSeek для прогнозов и наблюдений, чтобы обеспечить себе технологическое лидерство в этой сфере, а также "заявляет, что готовится стать метеорологической сверхдержавой".

"Китай, конечно, идет своим путем. Евросоюз, например, все пытается навязать ему взносы в коллективную количественную цель, то есть финансирование адаптации к изменениям климата менее развитых стран", - добавил он. По словам Титова, Пекин в ответ лаконично дает понять, что он "и так хорошо в это вкладывается через свою глобальную инициативу развития и через координацию Юг - Юг". "Впрочем, очень может быть, что скоро именно Китай и будет задавать стандарты, как надо действовать", - подытожил он.