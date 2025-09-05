Создание специальной площадки будет полезным, отметила доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им Г. В. Плеханова Юлия Коваленко

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Создание специальной платформы государственных закупок для российских образовательных учреждений ускорит процесс проведения этой процедуры для нужд учебных заведений. Об этом ТАСС сообщила кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

Ранее участники сессии "Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения" в рамках ВЭФ сообщили, что объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) и группа компаний "Просвещение" создадут цифровую платформу государственных закупок для российских образовательных учреждений.

"Инициатива сможет в какой-то степени ускорить процесс проведения процедуры государственных закупок для нужд учебных заведений. <...> Кроме того, сроки заключения контрактов также станут короче, что позволит быстрее приступать к выполнению поставленных задач. Самое важное - это доступность современных учебных корпусов, которые могут оборудоваться и оснащаться в самые короткие сроки", - сказала она.

Эксперт предположила, что на платформе будут представлены не только заказчики, но и непосредственно поставщики. По ее словам, в таком случае будет возможность выбора наиболее достойного поставщика, который предоставит качественный товар, работу или услугу по наименьшей цене.

В рамках платформы, по мнению Коваленко, предоставленные поставщики будут изначально проверенными и не будут иметь неисполненных контрактов в прошлом, что также повысит качество предоставляемых услуг.

Пилотный проект по госзакупкам на образовательные нужды через единую платформу уже запущен в Рязанской области, где первые десять учебных заведений совершили тестовые закупки, уточнили в пресс-службе РВБ.