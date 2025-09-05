В Новосибирске работают пять научно-популярных турмаршрутов

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников уточнил, что в числе объектов таких маршрутов - уникальные Институт цитологии и генетики и Институт ядерной физики СО РАН, а также Технопарк новосибирского Академгородка, где работают более 300 компаний-резидентов

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Пять научно-популярных туристических маршрутов работают в Новосибирске, они пользуются популярностью. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

"В Новосибирске работают пять научно-популярных маршрутов. Это не только объекты Академгородка <…>. Это и комбинация объектов в городе - посещение зоопарка, НОВАТа. Сегодня эти маршруты уже работают, представлены в туристических агентствах. Достаточно хорошей они сегодня пользуются популярностью", - сказал собеседник агентства.

Решетников уточнил, что в числе объектов таких маршрутов - уникальные Институт цитологии и генетики и Институт ядерной физики СО РАН, а также Технопарк новосибирского Академгородка, где работают более 300 компаний-резидентов.

Министр также отметил, что в туристический сезон ощущается проблема нехватки мест размещения для гостей региона. "С одной стороны это радует действующие гостиницы, у которых загрузка круглый год на уровне 70%, <…> но потребность есть, проекты появляются, мы постоянно в переговорах с крупными федеральными сетями", - добавил Решетников.

Ранее глава областного Минэкономразвития сообщал агентству, что финансирование туризма в регионе составит более 200 млн рублей в 2025 году. Это в том числе средства федеральной субсидии на поддержку турпроектов в размере порядка 100 млн рублей. По словам министра, отмечается рост туристического потока из соседних и дальних городов РФ, а также стран ближнего зарубежья.

Новосибирская область вошла в десятку популярных туристических направлений России по итогам 2024 года с показателем в 3,4 млн турпоездок за 2024 год. За первую половину этого года совершено более 1,5 млн поездок, что почти в полтора раза больше прошлогоднего показателя за этот период. Значительная часть туристов посещает Новосибирск.