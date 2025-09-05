В Хабаровском крае создадут шесть посадочных площадок для беспилотников

Беспилотники в регионе используются для решения трудоемких отраслевых задач, например, при проведении геолого-разведывательных работ в условиях протяженной и труднодоступной территории, при мониторинге лесных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Создание инфраструктуры для беспилотников планируется в Хабаровском крае, до 2030 года в регионе появится шесть посадочных площадок. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя правительства региона Сергей Абрамов на Восточном экономическом форуме.

"Работаем над созданием инфраструктуры для беспилотных авиационных систем (БАС), которая позволит расширить масштабы применения БАС в различных отраслях. До 2030 года оборудуем шесть посадочных площадок для БАС", - сказал Абрамов.

Беспилотники в регионе используются для решения трудоемких отраслевых задач, например, при проведении геолого-разведывательных работ в условиях протяженной и труднодоступной территории, при мониторинге лесных пожаров.

"В 2025 году в крае закуплено 43 БАС квадрокоптерного типа "Геоскан-801", до конца года планируется приобрести еще пять аппаратов. Эти беспилотники помогут специалистам лесной отрасли эффективно координировать действия лесопожарных формирований при тушении лесных пожаров, осуществлять мониторинг состояния участков лесных территорий, выявлять в реальном времени и фиксировать негативно влияющие на леса природные и антропогенные факторы", - сказал Абрамов.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

