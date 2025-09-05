Замыкают тройку фаворитов Пулково и Внуково, говорится в результатах исследования сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Любимыми аэропортами россиян стали международные авиагавани Шереметьево и Сочи. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет" (текст есть у ТАСС).

"На первом месте оказался московский аэропорт Шереметьево, его выбрал каждый четвертый россиянин в качестве любимого аэропорта (24%). На втором месте - аэропорт Адлер (Сочи) (16%), по-прежнему являющийся лидером среди курортных внутренних направлений. Замыкают тройку фаворитов Пулково в Санкт-Петербурге и Внуково в Москве (по 12%). В топ-5 также вошли аэропорт Краснодара (8%) и Кольцово в Екатеринбурге (7%)", - рассказали эксперты.

Самое важное в любом аэропорту для россиян - скорость регистрации и досмотра (40%), транспортная доступность (36%) и удобные зоны ожидания (32%). Для 30% пассажиров важны магазины и рестораны, а каждый пятый обращает внимание на приветливость сотрудников (22%).

"Мы часто видим, что у путешественников возникают вопросы, за сколько времени нужно приезжать в аэропорт. Наши рекомендации простые: на внутренние рейсы лучшего всего приезжать за 1,5-2 часа, на международные - за 2,5-3 часа до вылета. Если пассажир вылетает в часы пик, то лучше добавить еще 30-40 минут, чтобы учесть очереди. А при вылете из крупных хабов, таких как Шереметьево или Домодедово, стоит закладывать больше времени на дорогу - пробки и транспортная загруженность тоже играют роль", - подчеркнули в компании.