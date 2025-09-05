Путин поручил сделать дальневосточную ипотеку доступной для многодетных семей

Президент отметил, что программа должна быть доступна независимо от возраста родителей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех многодетных семей и не учитывать возраст родителей.

"Считаю правильным сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех семей в регионе, которые воспитывают трех и более детей. Подчеркиваю - для всех многодетных семей, независимо от возраста родителей", - заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).