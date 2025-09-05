В Приморском крае уровень бедности сохраняет устойчивую тенденцию к снижению

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Уровень бедности в Приморском крае постепенно снижается, за семь лет этот показатель снизился на 6,5 процентных пунктов - до 8,2% в минувшем году. В этом году на поддержку нуждающихся в регионе предусмотрено 12,2 млрд рублей, сообщила ТАСС первый вице-губернатор Приморского края, председатель правительства региона Вера Щербина.

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии X Восточного экономического форума (ВЭФ) обозначил, что уровень бедности по России за последние десять лет сократился с 11,3% до 7,2%, однако на Дальнем Востоке этот показатель выше среднероссийского.

"Президентом поставлена цель: снизить уровень бедности до 7% к 2030 году, в том числе для многодетных семей - до 12% к 2030 году. В Приморском крае уровень бедности сохраняет устойчивую тенденцию к снижению, за последние семь лет показатель снизился на 6,5 процентных пунктов и в 2024 году составил 8,2%, уровень бедности среди многодетных семей по итогам прошлого года составил 19,0% (в РФ - 20,0%). С учетом критерия нуждаемости жителям края предоставляется 13 мер социальной поддержки. В прошлом году свыше 255 тыс. человек получили социальные выплаты на общую сумму 10,8 млрд рублей, в текущем году на эти цели в бюджете края предусмотрено 12,2 млрд рублей", - сообщила первый вице-губернатор, добавив, что до конца года поддержку получат более 200 тыс. человек.

На социальные выплаты, предоставляемые малоимущим гражданам с учетом их доходов, расходуется более 40% от общего объема затрат на денежные выплаты по обязательствам регионального и федерального бюджетов. Одна из самых востребованных мер поддержки - субсидия на ЖКУ. Ее получают свыше 33 тыс. приморских семей, из них 80% - это одиноко проживающие пенсионеры или семьи, состоящие из пенсионеров. Для малоимущих граждан, многодетных семей, одиноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих из пенсионеров, при назначении субсидии снижен до 10% размер максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Социальные контракты

"Наиболее эффективной практикой по выводу населения из-за черты бедности является оказание гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта. Основными получателями этой меры поддержки являются семьи с детьми. С 2019 года заключено свыше 10 тыс. социальных контрактов, в том числе с семьями с детьми - более 7 тыс. контрактов, из них с многодетными - более 1,8 тыс. контрактов. Самые востребованные направления соцконтракта - "поиск работы" и "осуществление предпринимательской деятельности", - обозначила Щербина, уточнив, что в приоритетном порядке рассматриваем заявления на заключение соцконтракта от многодетных семей и семей участников специальной военной операции.

По ее словам, благодаря заключенным соцконтрактам за пять лет доходы увеличились у 75% граждан (они преодолели планку малообеспеченности), почти 44% граждан вышли из бедности. Среди многодетных получателей соцконтракта доходы увеличились у 26%, вышли из бедности 16% семей.

Еще одна востребованная мера поддержки малоимущих граждан - это ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (минимальный размер - 10 234,5 рубля, максимальный размер - 20 469 рублей). Данное пособие предоставляет Социальный фонд России. Сейчас пособие получают свыше 70 тыс. семей. Пособие в размерах 50% и 75% величины прожиточного минимума на детей позволяет выйти из бедности каждой третьей семье.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой является: "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.