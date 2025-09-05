Также за два года организация адаптировала свыше 1,8 тыс. квартир и домов бойцов с инвалидностью для комфортного проживания

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Фонд "Защитники Отечества" за два года выдал более 330 автомобилей с ручным управлениям ветеранам СВО с тяжелой инвалидностью. Об этом сообщила статс-секретарь - замминистра обороны Анна Цивилева.

"За два года мы передали ветеранам более 2 000 средств технической реабилитации, среди которых уникальные инновационные отечественные разработки, адаптировали свыше 1 800 квартир и домов героев с инвалидностью для комфортного проживания, выдали более 330 автомобилей с ручным управлением защитникам с тяжелой инвалидностью", - сказала Цивилева в рамках Восточного экономического форума.

Она выразила уверенность, что этот опыт может быть внедрен в социальное сопровождение всех инвалидов, а не только ветеранов СВО. "Передача ветеранам спецоперации с инвалидностью автомобилей с ручным управлением - часть реализуемой фондом комплексной системы реабилитации защитников наряду с адаптацией жилых помещений под их нужды и обеспечением адаптивной одеждой, отвечающей их потребностям", - отметили в фонде.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.