Благотворительный сервис на портале позволяет поддержать тяжелобольных детей, семей в трудной жизненной ситуации, участников боевых действий, людей старшего поколения, бездомных животных и других

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Свыше 240 млн руб. пожертвований было переведено через благотворительный сервис на mos.ru, который был запущен в 2020 году. От этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Мах.

"Благотворительный сервис на портале mos.ru позволяет перевести пожертвование для поддержки тяжелобольных детей, семей в трудной жизненной ситуации, участников боевых действий, людей старшего поколения, бездомных животных и других. С его помощью москвичи уже направили больше 240 млн рублей", - написал мэр.

Он отметил, что можно также переводить баллы городской программы лояльности "Миллион призов", на сегодняшний день благодаря неравнодушию москвичей перечислено уже свыше 655 млн рублей. Благодаря проекту "Москва помогает" собирается гуманитарная помощь для участников СВО, жителей новых и приграничных регионов России. Открыты 15 штабов, которые работают ежедневно. А благодаря акции "Добрая елка" москвичи исполнили свыше 4,2 тыс. желаний маленьких подопечных НКО.

"Важно, чтобы добрых дел становилось еще больше, а сам процесс помощи был как можно проще", - добавил мэр.