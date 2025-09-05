Президент отметил, что уже есть нейросети, способные работать в телевещании

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин шутливо отреагировал на мнение модератора пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) телеведущей Марии Рыбаковой, что ее вряд ли сможет заменить искусственный интеллект (ИИ).

В ходе сессии речь зашла про ИИ и модератор выразила надежду, что он ее "не подсидит". "Почему же, есть же нейросети, есть, по-моему, телеведущие, [созданные нейросетью]", - в ответ сказал Путин.

В свою очередь Рыбакова отметила, что в таком случае человеческая составляющая в работе телеведущих уйдет и ИИ будет задавать вопросы.

"Или будет [ведущий] совершенствоваться с помощью искусственного интеллекта", - заметил глава государства.