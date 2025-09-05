Сигал рассказал, что ему очень понравилось выступление Путина на ВЭФ

Американский актер крайне положительно оценил выступление российского лидера

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Американский актер, спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США крайне положительно оценил выступление российского лидера Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Очень хорошо", - сказал он корреспонденту ТАСС, комментируя речь президента.

