5 сентября, 10:41
Восточный экономический форум

Сигал рассказал, что ему очень понравилось выступление Путина на ВЭФ

Стивен Сигал. Петр Ковалев/ ТАСС
Стивен Сигал
© Петр Ковалев/ ТАСС
Американский актер крайне положительно оценил выступление российского лидера

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Американский актер, спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США крайне положительно оценил выступление российского лидера Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Очень хорошо", - сказал он корреспонденту ТАСС, комментируя речь президента.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума. 

