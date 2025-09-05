На Поклонной горе 8 сентября покажут фильм об адвокатах в блокадном Ленинграде

"Блокадная юстиция. Адвокаты" создан в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА. 5 сентября. /ТАСС/. Премьера документального фильма "Блокадная юстиция. Адвокаты", повествующего о деятельности адвокатов в блокадном Ленинграде, пройдет 8 сентября в кинотеатре "Поклонка" на Поклонной горе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов.

"8 сентября 2025 года, в День памяти жертв блокады Ленинграда, в кинозале "Жуков" кинотеатра "Поклонка" Музея Победы на Поклонной горе в Москве (площадь Победы, д. 3) и одновременно в историческом кинозале Санкт-Петербургского филиала РПА Минюста России (Басков переулок, д. 16) состоится премьерный показ документально-исторического фильма "Блокадная юстиция. Адвокаты", - сказали в пресс-службе.

Фильм создан в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне при поддержке Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов России.

В основу сюжета положены документальные истории о мужественной работе ленинградских адвокатов в период блокады города (1941-1944 гг.), воспоминания родственников участников событий, комментарии спикеров, в числе которых государственные и общественные деятели, представители российской адвокатуры, историки (министр юстиции РФ К. Чуйченко, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т. Москалькова, президент Федеральной палаты адвокатов РФ С. Володина, президент Адвокатской палаты Ленинградской области Д. Лактионов, директор Музея обороны и блокады Ленинграда Е. Лезик и другие).

Кинолента "Блокадная юстиция. Адвокаты" является первой частью планируемой трилогии о работе адвокатов, судей и прокуроров в этот период Великой Отечественной войны. Автор картины - почетный адвокат Московской области, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Игорь Бушманов.