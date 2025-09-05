Директор департамента коммуникаций Росатома отметил, что региону уже не нужны герои-авантюристы

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Для того, чтобы сегодня молодежь решила поехать в Арктику жить и работать, нужно создать условия, отвечающие духу времени, считает директор департамента коммуникаций Росатома Андрей Тимонов.

"Есть категория молодежи, она даже подсчитана - это порядка полутора миллионов человек, кто хочет прямо хочет ехать в Арктику. Но при определенных условиях. На одной романтике сегодня не выйдем. Требуется жилье, хорошие заработные платы. <…> Требуется сопричастность с большими, глобальными, масштабными, не побоюсь этого слова, планетарными проектами", - сказал Тимонов, выступая на сессии "Арктика: информационная политика" в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).По его словам, сегодня бессмысленно привлекать молодежь в Арктику фразой "мы тебе заплатим деньги, но ты там потерпи". "Эта схема уже не работает. Это очень важно понимать. Работает другая схема: Арктика - это глобальный масштабный жизненный опыт, это свой такой, знаете, мегапроект, это построение своего собственного личного бренда", - считает главный пиарщик Росатома.

По его мнению, сегодня Арктике уже не нужны герои-авантюристы. "Федор Конюхов на блочном щите плавучей атомной электростанции, наверное, не нужен. И такие, знаете, авантюристы, такие герои Владимира Высоцкого из фильма "Хозяин тайги", тоже не нужны. Они нужны в Арктике с точки зрения популяризации, с точки зрения самого подвига освоения новых, еще не открытых территорий. Но как только вы сталкиваетесь с понятными процессами эксплуатации атомной электростанции, работе в плав составе на атомных ледоколах - там авантюризм не нужен. Это должны быть обычные, "системные" люди. И у них должны появиться в поле зрения те самые ценности, ради которых они туда приехали", - уверен Тимонов.