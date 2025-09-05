Губернатор Камчатского края призвал относить толчки с магнитудой более восьми и интенсивностью выше шести баллов к чрезвычайным ситуациям федерального значения

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил внести изменения в классификацию чрезвычайных ситуаций федерального характера. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла на полях Восточного экономического форума.

"Я хотел бы предложение внести, чтобы внесли изменения в классификацию, что если толчки подземные сильнее 8 единиц и ощущаются сильнее 6 баллов в населенном пункте, можно было относить [землетрясение] к ЧС федерального значения. Ну и соответствующие меры тоже принимать, чтобы в том числе и поддержка жителям была оказана, потому что, конечно, <...> я считаю, что нельзя оставить [людей] без помощи, в стороне остаться", - сказал он.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал, что она составила 8,7. После произошла еще серия подземных толчков магнитудой от 5.

