Путин отметил эффект от предварительной подготовки к землетрясению на Камчатке

Глава региона Владимир Солодов рассказал о работе над устранением последствий, подчеркнув, что никто не погиб

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Подготовка к землетрясениям на Камчатском крае, проведенная в прошлые годы, сыграла большую роль. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором региона Владимиром Солодовым.

Глава региона рассказал о работе над устранением последствий недавно прошедшего на Камчатке землетрясения, подчеркнув, что никто не погиб. "[Сыграли] принятые когда-то нами решения по укреплению зданий, по новым стандартам строительства ", - заметил президент.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал, что она составила 8,7. После произошла еще серия подземных толчков магнитудой от 5. По данным регионального Минздрава, пострадал один человек. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.