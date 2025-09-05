Солодов: цену авиабилетов из Владивостока на Камчатку снизили в четыре раза

Билет стоит 9 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Стоимость билетов из Владивостока в Петропавловск-Камчатский удалось снизить в четыре раза - с 40-45 тыс. рублей до 9 тыс. рублей. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Я хочу поблагодарить тоже, Владимир Владимирович, за поддержку. В прошлый раз я обращался с вопросом дороговизны билетов в Владивосток из Петропавловска. Удалось решить, Минтранс отработал, сейчас билет 9 тыс. рублей стоит, до этого 40-45 тыс. рублей был в Петропавловск-Камчатский из Владивостока. Пока их не очень много, но сам факт, что есть, это очень серьезно, поэтому благодарю за поддержку. Это решение очень значимо для жителей Камчатки", - доложил губернатор главе государства.

Ранее "Аэрофлот" запустил продажу субсидированных билетов между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком за 9 тыс. рублей в одну сторону. Всего в первом этапе субсидированной программы будет реализовано порядка 11,5 тыс. билетов по льготной цене. Общий объем финансирования программы - более 148,5 млн рублей. На первом этапе программа будет действовать до 30 ноября 2025 года, совершить субсидированный перелет можно с сентября 2025 года.