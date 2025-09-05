Программа целевой подготовки позволяет улучшить ситуацию

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Проблема дефицита кадров в сфере здравоохранения остается актуальной для Камчатского края. Программа целевой подготовки кадров позволяет улучшить ситуацию и возвращает в регион в год по 70 специалистов, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Но вы абсолютно правы, что с кадрами не до конца вопрос решен. Честно говоря, это в целом для системы здравоохранения Камчатки, больная тема, накопленная, многолетняя. <...> Хорошо работает программа целевой подготовки. <...> И вот мы в год сейчас по 70 человек возвращаем наших ребят, которые учатся в медицинских вузах", - сказал он.

Солодов отметил, что строительство новой краевой больницы привлечет в регион молодых специалистов в сфере здравоохранения. "Я связываю оптимизм с новой больницей. Вчера мы открывали ее, на самом деле здание очень достойное получилось. <...> Я считаю, что сам факт строительства больницы будет привлекать молодых квалифицированных врачей, потому что они будут понимать, что работают на лучшем оборудовании, в достойных условиях", - добавил он.

Кроме того, Солодов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о переносе сроков средств на второй этап строительства больницы на более ранее время. "Второй этап [строительства] сейчас мы с правительством отрабатываем. Там основной вопрос, который сейчас стоит, чтобы немного сдвинуть средства на более ранние сроки. Они с 2027 года стоят, а очень важно избежать перебазировки техники. <...> Если будет возможно, то тоже ускорить решение, так как сама перебазировка техники и людей будет примерно 700-800 миллионов дополнительно стоить", - сказал он.

