Солодов предложил Путину издать единый указ о мерах поддержки Камчатки

Это необходимо для восстановления региона после землетрясения

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением издать единый указ о мерах поддержки по восстановлению региона после землетрясения, который бы скоординировал работу всех ведомств.

"Основная просьба, с которой [хотел бы] обратиться, чтобы в силу того, что последствия [землетрясения] такие многосторонние, если поддержите, чтобы указ президента (о мерах поддержки по восстановлению Камчатки после землетрясения - прим. ТАСС) вышел. Тем самым мы бы скоординировали работу правительства, всех органов, которые должны быть сейчас вовлечены, потому что даже сама система мониторинга и отслеживания землетрясений требует обновления. Она с 1993 года, там уже даже все органы власти по-другому называются, она не обновлялась за это время. Да, такие события (землетрясения - прим. ТАСС) нечасты, но для регионов, как Камчатский край, значимы, поэтому, надеюсь, поддержите", - сказал он на встрече, которая прошла в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Утром 30 июля 2025 года у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. После землетрясения на Камчатке активизировались шесть вулканов, включая самый высокий вулкан Евразии Ключевский (Ключевская сопка).

