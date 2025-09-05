Губернатор Камчатского края добавил, что по каждому зданию проводится обследование

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил оказать помощь жителям региона, чьи дома получили незначительные повреждения в результате землетрясения у берегов Камчатки 30 июля.

"В целом большие повреждения получили здания. Мы сейчас проводим скрупулезные обследования: примерно 1,4 тыс. зданий получили те или иные повреждения - это половина жилого фонда Петропавловска-Камчатского. Но подчеркну - несущие конструкции не повреждены, безопасности граждан непосредственной угрозы нет. <…> Хотел обратиться с предложением, если поддержите, Владимир Владимирович, чтобы людям, у которых небольшие повреждения получили квартиры, все равно какую-то помощь выделили. Пусть сама ситуация под ЧС федерального значения не попадает", - сказал Солодов.

Губернатор добавил, что по каждому зданию проводится обследование, составляется цифровая модель сотрудниками подведомственной Минстрою РФ структуры. По итогам этой работы будет определен объем работ по ремонту и капремонту.

Он уточнил, что землетрясение обошлось без жертв, несколько человек получили легкие травмы "при быстром покидании зданий". Солодов на встрече также отметил слаженную работу спасателей при инциденте.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.

