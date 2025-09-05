Солодов попросил Путина о допподдержке по восстановлению соцобъектов после ЧП

Губернатор Камчатского края также поблагодарил президента России за реализацию программы капитального ремонта

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов попросил президента РФ Владимира Путина оказать отдельную дополнительную помощь региону по восстановлению социальных учреждений после землетрясения.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал, что она составила 8,7. После произошла еще серия подземных толчков магнитудой от 5.

"Отдельно, Владимир Владимирович, я по социальным учреждениям буду обращаться, потому что у нас один садик не подлежит восстановлению, сильно пострадала детская поликлиника, достаточно серьезную реконструкцию нужно будет сделать, и где-то по 3-4 школам большие ремонты", - сказал он на встрече, которая прошла на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Солодов также поблагодарил президента за реализацию программы капитального ремонта, отметив, что она дает хороший эффект. "Сейчас, когда в школу приходишь после капремонта, иногда даже ощущение, что это новая школа. <…> И отдельно тоже подчеркиваю, что учителя, родительское сообщество включены в это", - добавил губернатор.

Солодов рассказал президенту и об уникальной практике работы в школах Камчатки. "У нас такое свое определенное изобретение, подход - мы на стенах школ изображаем темы, связанные с историей Камчатки - корабли, подводные лодки, сражения, которые были [на Камчатке]. Чтобы у детей <…> на подкорке оставалось, что <…> у нас регион со славной историей, с традициями", - сказал он.

