ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Сбер открыл новый коммьюнити-центр для общения, учебы и работы в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Пространство представили на Восточном экономическом форуме, сообщила пресс-служба банка.

"Открытие нового образовательного пространства GigaSpace в кампусе ДВФУ - важный шаг в развитии инфраструктуры университета для наших студентов и преподавателей. Теперь у них есть уникальное место, где они могут не только получить доступ к цифровой библиотеке с искусственным интеллектом, но и использовать современные сервисы Сбера для учебы, исследований и бизнеса. Это пространство создано с учетом всех потребностей обучения и научной работы в современном мире, что делает процесс более удобным и эффективным", - сообщил ректор ДВФУ Борис Коробец, которого цитирует пресс-служба.

Отмечается, что одной из ключевых зон пространства стал инновационный коворкинг-формат GigaSpace. Он объединил в одном месте библиотеку, технологии генеративного искусственного интеллекта и современные сервисы для учебы, научных исследований и работы. Для студентов и преподавателей также доступна коллекция ключевых книг по ИИ, пояснили в пресс-службе.

Старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин поделился, что коворкинг - это важная площадка для любого вуза. "Здесь уникальное пространство, в котором студентам будет комфортно. Они смогут познакомиться с самыми современными разработками в области ИИ, с книгами, которые мы, как Сбер, издаем. Это передовые исследования и научно-популярные книги на тему ИИ", - сказал Крейнин.

По его данным, много организаций ежегодно посещают ВЭФ и очень важно оставлять после себя зоны, где можно учиться и приятно проводить время. "Мы заложили эту традицию, надеюсь, другие компании нас поддержат", - добавил директор.

В Сбере также подчеркнули, что центр расширяет возможности действующего отделения банка. Теперь тут будут проходить студенческие, университетские и бизнес мероприятия, а также социально значимые проекты при поддержке банка.

