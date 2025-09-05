Как сообщила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества", за два года фонд принял около 2 млн обращений ветеранов боевых действий

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Фонд "Защитники Отечества" за два года принял около 2 млн обращений ветеранов боевых действий и решил 96% из них, сообщила в интервью ТАСС статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева на полях Восточного экономического форума.

"За два года работы фонд "Защитники Отечества" принял 1 920 000 обращений. Из них 96% мы решили. Наибольшее количество запросов связано с назначением мер социальной поддержки, денежными выплатами, связанными с участием в специальной военной операции, и оказанием юридической помощи. Из нерешенных - масштабные системные запросы, либо моменты, где трудно доказать ту или иную проблему, которую озвучил сам ветеран СВО. Таких запросов очень мало", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что для решения особо сложных случаев в каждом регионе созданы и работают межведомственные комиссии. "Эту систему межведомственного взаимодействия мы наладили довольно быстро, и теперь она позволяет нам решать даже те запросы ветеранов о помощи, для которых пока еще не создана нормативно-правовая база. Фонд проактивно включается в нормотворческую деятельность", - рассказала собеседник агентства.

Цивилева привела пример такой комплексной работы - это выдача удостоверений ветерана боевых действий сотрудникам содействующих организаций - ЧВК. Документы дают право на получение социальной помощи. "Благодаря выстроенному взаимодействию нам удалось восстановить права сотрудников ЧВК на получение социальных гарантий наравне с другими участниками СВО", - рассказала она.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.