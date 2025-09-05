Для получения почетного статуса претендент должен иметь необходимый стаж работы по специальности , пройти три этапа оценочных процедур и собеседование с решением задач, сообщила заммэра Анастасия Ракова

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Статус "Московский врач" получили 70% заведующих отделениями столичных медорганизаций. Об этом журналистам в ходе церемония вручения званий сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

В пятницу на площадке форума "Москва 2030" в Гостином Дворе почетный статус получили еще более 150 специалистов.

"Медицина будущего - это не только здания и оборудование. Ее основа - люди. Поэтому с советом главных врачей мы приняли решение: команды в больницах могут возглавлять только лучшие из лучших. Мы ввели обязательный статус "Московского врача". Экзамен намеренно сделан крайне сложным - лидер должен уметь брать высокую планку и решать сложные задачи. Уже 1 200 руководителей, 70%, получили этот статус", - рассказала Ракова.

Она напомнила, что для получения статуса "Московский врач" претендент должен иметь необходимый стаж работы по специальности и пройти три этапа оценочных процедур: компьютерное тестирование на знание теории, демонстрацию практических навыков, а также собеседование с решением задач на клиническое мышление.