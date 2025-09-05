В парке площадью свыше 4,6 га помимо большого детского городка и обновленной спортивной зоны появились современное освещение, видеонаблюдение, новые пешеходные дорожки, еще одна площадка для детей

ЧЕРКЕССК, 5 сентября. /ТАСС/. Благоустройство одного из старейших парков Черкесска - Покровского завершили к 200-летию города, сообщил мэр столицы Карачаево-Черкесии (КЧР) Алексей Баскаев в Telegram-канале.

"Рад сообщить, что благоустройство Покровского парка завершено. Это по-настоящему масштабный и очень важный для нас проект, в рамках которого буквально с нуля созданы прекрасные условия для активного, полезного и увлекательного времяпрепровождения для детей. Здесь можно играть, с удовольствием заниматься физкультурой и спортом - при свете дня и вечером", - говорится в сообщении.

В парке площадью свыше 4,6 га помимо большого детского городка и обновленной спортивной зоны появились современное освещение, видеонаблюдение, новые пешеходные дорожки, еще одна площадка для детей. "Знаю, что горожане очень любят Покровский парк, значит, оценят колоссальные изменения, которые в нем произошли, и будут беречь всю эту красоту", - написал Баскаев.

Благоустройство общественной территории проводилось по нацпроекту "Жилье и городская среда". Масштабная реконструкция парка последний раз проводилась в 2014 году.