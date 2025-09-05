Фонд "Защитники Отечества" помогает семьям в поиске пропавших без вести на СВО

Как сообщила председатель фонда, статс-секретарь - замминистра обороны Анна Цивилева, фонд активно сотрудничает с органами военного следствия и экспертно-криминалистическими центрами управлений МВД России

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Фонд "Защитники Отечества" помогает семьям пропавших без вести участников СВО в поиске близких, а также оказывает им различные виды поддержки. Об этом сообщила в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума председатель фонда "Защитники Отечества", статс-секретарь - замминистра обороны Анна Цивилева.

29 августа правительство РФ расширило полномочия фонда "Защитники Отечества", чтобы он смог помогать в том числе семьям пропавших без вести бойцов специальной военной операции.

"К нам обращаются и родственники пропавших без вести защитников. Эти люди зачастую находятся в уязвимом положении: они не понимают, как им действовать, куда обратиться, чтобы узнать о судьбе близких, тяжело переживают. Прежде всего мы оказываем им психологическую поддержку, для этого на базе наших филиалов работают медицинские психологи. Вскоре к ним присоединятся педагоги-психологи, которые специализируются на работе с семьями с детьми", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что фонд помогает семьям пропавших без вести участников спецоперации в получении мер социальной поддержки и бесплатной юридической помощи. "В частности, наша помощь иногда требуется при оформлении ежемесячной социальной выплаты детям пропавших без вести защитников", - уточнила председатель фонда.

По ее словам, фонд "Защитники Отечества" активно сотрудничает с органами военного следствия и экспертно-криминалистическими центрами управлений МВД России. Также сотрудники фонда помогают семьям для поиска родных взаимодействовать с органами власти, некоммерческими организациями и волонтерами, при сдаче генетического материала. "Мы работаем по разработанному ранее алгоритму действий для поиска пропавших без вести участников СВО, и он уже показал свою эффективность", - рассказала Анна Цивилева.

