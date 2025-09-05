В регионах Сибири на выходных ожидаются первые заморозки

В частности, в Иркутской области прогнозируется температура ночью до минус трех градусов

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Первые этой осенью заморозки ожидаются в ряде регионов Сибирского федерального округа. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

"Шестого-седьмого сентября в Новосибирской области и Тыве заморозки (температура ночью до минус одного градуса). В Иркутской области 6 сентября в северо-восточных районах сильный дождь, 6-8 сентября заморозки (температура ночью до минус трех градусов)", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в пресс-службах региональных ГУ МЧС России, температура на выходных опустится ниже нуля в Алтайском крае и Томской области.

"По Республике Хакасия с 6 по 8 сентября местами ожидаются заморозки до минус одного градуса в воздухе и на поверхности почвы. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных повреждением и гибелью сельхозкультур (источник ЧС - заморозки)", - предупредили в администрации Абакана.