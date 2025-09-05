Также будет осуществлен запуск всех 19 км трасс на "Мамисоне", отметил заместитель генерального директора Кавказ.РФ Рустам Тапаев

НАЛЬЧИК, 5 сентября. /ТАСС/. Вечернее катание на горе Эльбрус (Кабардино-Балкария) организуют на курорте для лыжников и сноубордистов в грядущем зимнем сезоне, сообщили в институте развития Кавказ.РФ.

"Мы находимся в постоянном творческом поиске интересных форматов отдыха для гостей наших курортов. Сейчас активно готовимся к зимнему сезону - программа также будет насыщенной: от открытия вечернего катания на "Эльбрусе" до запуска всех 19 км широчайших трасс на "Мамисоне", - отметил заместитель генерального директора Кавказ.РФ Рустам Тапаев.

По итогам летнего сезона курорт в Кабардино-Балкарии за три месяца посетили более 225 тыс. человек. И это несмотря на сход селя в Тырныаузе, из-за чего начиная с июля вводились ограничения на проезд автотранспорта. Также на "Эльбрусе" было отмечено самое позднее в истории завершение сезона катания, он продлился 224 дня: с 25 ноября по 6 июля. А в сезон восхождений гора приняла более 10 тыс. альпинистов.

Сейчас на курорте "большие" регламентные работы на канатной дороге. С 3 по 24 сентября ведется плановое техобслуживание, связанное с подготовкой к грядущему зимнему сезону.