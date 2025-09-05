В Новосибирске открыли станцию метро "Спортивная"

Также ведется проектирование Дзержинской линии метрополитена

НОВОСИБИРСК, 5 сентября /ТАСС/. Станцию метрополитена "Спортивная" открыли в Новосибирске, она стала четырнадцатой по счету в городском метро и первой в России с двумя климатическими зонами. В церемонии открытия приняли участие первые лица региона, в том числе губернатор Андрей Травников и мэр города Максим Кудрявцев, передает корреспондент ТАСС.

"Все сложности преодолены, и мы сегодня присутствуем на этом замечательном событии. Событии важном, потому что строительство этой станции - это очень нужный для города опыт. 15 лет не строились станции метро в Новосибирске, и многие компетенции, необходимый опыт подзабылись. Здесь он был накоплен", - сказал глава региона. Он напомнил, что сейчас ведется проектирование Дзержинской линии метрополитена.

"Спортивная" расположена рядом с "Сибирь-ареной" - крупнейшим ледовым дворцом спорта за Уралом. Новая станция занимает площадь почти 15 тысяч квадратных метров. Здесь впервые в Новосибирске установили автоматические платформенные двери - датчики следят за безопасностью пассажиров и предотвращают их падение на пути. "Спортивная" стала первой в России станцией с двумя климатическими зонами: благодаря специальным конструктивным решениям и перегородкам на платформе поддерживается комфортная температура +18°C, даже когда на путях минусовая температура.

Изначально станцию планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года, однако сроки неоднократно переносились. Контракт с подрядчиком, компанией "Спецтрансстрой", был расторгнут по решению мэрии. В феврале власти города сообщили, что Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по станции. Объект достраивала другая подрядная организация.

Новосибирский метрополитен был открыт в 1985 году. В его составе действуют две линии - Ленинская и Дзержинская. До открытия "Спортивной" метрополитен насчитывал 13 станций, последняя из которых - "Золотая нива" - была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года.