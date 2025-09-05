Для повышения безопасности в регионе продолжается строительство тротуаров и линий освещения, обустройство ограждений, светофоров, искусственных неровностей и других мер

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. На дорогах Московской области за восемь месяцев текущего года зафиксировали свыше 2,3 тыс. дорожно-транспортных происшествий с погибшими и ранеными. Это на 6% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"За восемь месяцев 2025 года на дорогах Московской области зафиксировано 2 338 ДТП с погибшими и ранеными - на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ДТП погибли 455 человек, что на 11% больше по сравнению с аналогичным показателем 2024 года. Травмы различной степени тяжести получили 2 565 человек - на 10% меньше, чем за этот же период прошлого года.

"Летом выросло число аварий в связи с высокими скоростями и интенсивностью движения. Поэтому самый аварийный вид ДТП в Подмосковье на этот период - это столкновения, всего зафиксировано 1 034 столкновения со 176 погибшими и 1 266 пострадавшими", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

Он добавил, что причиной таких аварий чаще всего служит несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, превышение скорости, нарушение правил обгона и невнимательность. Как уточнили в министерстве, на втором месте по аварийности - наезды на пешеходов вне и на переходах. В 623 наездах пострадали 522 человека и 134 - погибли.

Для повышения безопасности в Подмосковье продолжается строительство тротуаров и линий освещения, обустройство ограждений, светофоров, искусственных неровностей, а также оптимизация движения на прямых участках дорог и перекрестках, подчеркивают в ведомстве.