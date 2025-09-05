Буцкая: выплата в 1 млн за третьего ребенка заложена в "демографическом меню"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Увеличение выплаты до 1 млн рублей на компенсацию ипотеки при рождении третьего ребенка заложено в "демографическом меню", разработанном для регионов с низкой рождаемостью. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

"В «демографическом меню», по которому работают регионы России, где рождаемость ниже среднероссийской, есть один из пунктов - это увеличение выплаты при рождении третьего ребенка с 450 тысяч рублей до 1 млн. Поскольку «демографическое меню» работает с 2025 года, минимум через год мы сможем оценить, какой эффект оно дает в регионах не Дальневосточного федерального округа", - сказала депутат.

По ее словам, демографы "давно говорят, что увеличение выплаты до 1 млн может способствовать рождению третьих детей".

Кроме того, Буцкая отметила, что при рождении четвертого ребенка семья имеет право получить еще 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита, отличного от того, на который была потрачена выплата за третьего ребенка. "Если при рождении третьего ребенка 450 тыс. рублей на покрытие ипотечного кредита брала мама, то при рождении четвертого на другой ипотечный кредит может взять папа" - сообщила депутат.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал обоснованными увеличенные до 1 млн выплаты за рождение третьего ребенка в регионах Дальнего Востока.