Необходимо отстроить тысячи социальных объектов

КУРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Курской области предстоит отстроить и восстановить в приграничных районах тысячи социальных объектов, в числе которых школы, поликлиники, а также дороги, предприятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"По поручению президента [России Владимира Путина] и при его поддержке совместно с правительством РФ мы разработали программу восстановления приграничья. Сейчас активно реализуем ее первый этап - разминирование. Регулярно усиливаем группировку и наращиваем темпы. Нам предстоит отстроить и восстановить тысячи школ, поликлиник, многоквартирных домов, объекты энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, дорог, предприятий", - написал он.

Хинштейн отметил, что благодаря личной вовлеченности Путина при активном участии федерального центра в регионе реализуются беспрецедентные меры поддержки жителей Курской области и предприятий, включая ежемесячные выплаты, возвращение земельных участков, создание свободной экономической зоны и расширение территории ее действия, льготную ипотеку. Также власти наращивают поддержку аграриев, малого и среднего бизнеса, инвесторов. "Наш регион не раз подвергался нападкам врага. Не раз, увы, Курск горел, но всякий раз, словно птица Феникс, возрождался из пепла, расцветая и становясь еще сильнее. Быть форпостом России - историческое предназначение нашей земли", - отметил врио губернатора.

Он также подчеркнул, что нет никаких сомнений, что регион будет возрожден в очередной раз: восстановится и отстроится все, что оказалось уничтожено в результате атак ВСУ. "Курская область станет современным и устойчивым субъектом России, а наши люди будут жить в комфорте и безопасности!" - заключил врио главы региона.