Под ограничения подпали начальник УФСИН России по Республике Крым и Севастополю Вадим Булгаков и его заместитель Алексей Пикин

БРЮССЕЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Совет ЕС объявил о введении санкций за якобы "нарушение прав человека" в отношении начальника УФСИН России по Республике Крым и Севастополю Вадима Булгакова и его заместителя Алексея Пикина. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"На основании этого решения все активы Вадима Булгакова и Алексея Пикина [если таковые удастся найти в юрисдикциях стран ЕС] подлежат заморозке, им запрещено прямо или косвенно передавать любые экономические ресурсы, кроме того, в их отношении вводится запрет на въезд на территорию Евросоюза", - говорится в постановлении.

Это решение принято в рамках санкционного режима ЕС "по правам человека", который никак не связан с основным режимом европейских санкций против России. В этот отдельный черный список институты ЕС вносят граждан любых стран, которых они подозревают в "нарушениях прав человека".