В течение всего летнего сезона пляжи Левобережный и "Динамо", Головинские пруды и Большой Садовый пруд использовались как зоны отдыха без купания в связи с несоответствием качества воды водоемов санитарным требованиям

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Почти все зоны отдыха с купанием, принятые эпидемиологами перед началом летнего сезона в Москве, хотя бы раз закрывались из-за ухудшения качества воды. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"В начале сезона в эксплуатацию были приняты девять зон отдыха для купания. <…> В связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям в летнем сезоне 2025 года закрывались для купания зоны отдыха "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3", "Мещерское", озеро Белое, озеро Черное, Школьное озеро, Пионерский пруд, "Тропарево", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение всего летнего сезона пляжи Левобережный и "Динамо", Головинские пруды и Большой Садовый пруд использовались как зоны отдыха без купания в связи с несоответствием качества воды водоемов санитарным требованиям. Большой городской пруд находился на реконструкции.

Регулярно проводились отборы воды и песка. По состоянию на 4 сентября отобрано 850 проб воды водоемов для проведения анализа, выполнено почти 7,6 тыс. исследований. Также проведено почти 4,8 тыс. исследований песка.