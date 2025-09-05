Решение основано на устойчивом снижении числа случаев заболевания и смертности в Конго и других затронутых странах, отметил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус

ЖЕНЕВА, 5 сентября. /ТАСС/. Вспышка оспы обезьян, также именуемой mpox, перестала быть чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, соответствующий режим чрезвычайной ситуации был объявлен более года назад в связи с распространением оспы обезьян в Африке по рекомендации чрезвычайного комитета, созванного в соответствии с международными правилами здравоохранения. С тех пор этот комитет собирался каждые три месяца для оценки ситуации в связи со вспышкой mpox, добавил Гебрейесус.

"Вчера он провел очередное заседание и сообщил мне, что, по его мнению, ситуация [c оспой обезьян] больше не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, имеющую международное значение. Я принял эту рекомендацию", - сказал глава ВОЗ на брифинге журналистов в Женеве.

Гебрейесус пояснил, что данное решение основано на устойчивом снижении числа случаев заболевания и смертности в Демократической Республике Конго и других затронутых странах, включая Бурунди, Сьерра-Леоне и Уганду. "Мы также лучше понимаем факторы, способствующие передаче инфекции, факторы риска тяжелого течения болезни, а самые пострадавшие страны разработали механизмы для принятия устойчивых мер реагирования", - подчеркнул он. В то же время глава ВОЗ отметил, что отмена режима чрезвычайной ситуации "не означает, что угроза миновала", и что в организации продолжат принимать меры по борьбе с распространением оспы обезьян.

Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с mpox первоначально действовал с июля 2022 года по 11 мая 2023 года. Его отменили ввиду снижения заболеваемости, однако 14 августа 2024 года Гебрейесус вновь объявил режим ЧС из-за вспышки болезни в Африке. По данным ВОЗ, более 34 тыс. человек заразились mpox с начала 2025 года.

Mpox - вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку зарегистрировали в 1970 году на территории ДРК.