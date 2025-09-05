По словам руководителя агентства Дмитрия Ядрова, введения безвизового режима в будущем позволит увеличить полеты россиян в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Росавиация не наблюдает сейчас резкого роста спроса авиакомпаний на дополнительные частоты авиарейсов в Китай после введения безвизового режима для россиян, сообщил журналистам руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в кулуарах Восточного экономического форума.

"В моменте не видим резкий скачок спроса от авиакомпаний на дополнительные частоты. Но сама мера, конечно, позволит увеличить полеты наших граждан в Китай", - сказал он.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что китайские власти с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении граждан РФ с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек из более 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.