Выплату получат порядка 900 ветеранов-участников героических событий военных лет

МОСКВА, 5 сентября /ТАСС/. Ветераны-москвичи получат единовременнуюматериальную помощь в размере 40 тыс. рублей в связи с 84-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

"По традиции, единовременную материальную помощь получат: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы: награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года", - значится в сообщении.

Ожидается, что выплату получат порядка 900 ветеранов-участников героических событий военных лет.