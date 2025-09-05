Кумпилов: Адыгея решит проблему дефицита медкадров господдержкой и целевым обучением

По словам главы республики, всего в медучреждениях региона работают 1 711 врачей и 3 607 средних медработников

МАЙКОП, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют решать проблему дефицита кадров в сфере здравоохранения комплексно благодаря мероприятиям нацпроектов, региональным мерам поддержки медработников и обучению целевиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов по итогам заседания Совета при полномочном представителе президента в Южном федеральном округе, которое состоялось в пятницу под председательством полпреда президента РФ в ЮФО Владимира Устинова.

"Благодаря мероприятиям нацпроектов, региональным мерам поддержки за первые полгода дефицит медработников в регионе снизился более чем на 100 человек - до 295 специалистов. Мы понимаем, что эту работу нужно усилить. Продолжим выполнение задач президента, учтем рекомендации специалистов Минздрава РФ", - написал Кумпилов, уточнив, что всего в медучреждениях региона работают 1 711 врачей и 3 607 средних медработников.

Глава Адыгеи отметил на заседании Совета, что медработникам из регионального бюджета назначены различные денежные выплаты, их получают за оказание паллиативной помощи, а также работники и водители скорой медицинской помощи. В дополнение к федеральной выплате предусмотрены единовременная помощь в 500 тыс. рублей по программе "Земский фельдшер", компенсация расходов за аренду жилого помещения и оплату ЖКХ медработникам, выплаты по возмещению затрат за проезд на общественном транспорте. Также нуждающимся в жилье медработникам возмещается первоначальный взнос ипотечного жилищного кредита в размере 15% от цены ипотечного кредита. Для повышения престижа медицинских профессий в республике действует два конкурса: на лучшего врача и лучшего участкового терапевта.

Кумпилов обозначил и другие механизмы решения кадрового вопроса в регионе. В их числе - сотрудничество с медицинским институтом республики и ведущими вузами страны; обучение более 1 тыс. студентов в новом медицинском образовательном кластере "Профимед" на базе Майкопского государственного технологического университета. Кроме того, в Майкопском медколледже введено целевое обучение со сроком обязательной отработки три года. Первый выпуск будет уже в следующем году - это 287 целевиков.

Ранее со ссылкой на полпреда президента РФ в ЮФО Владимира Устинова сообщалось, что дефицит врачей в регионах Южного федерального округа составляет от 3,5 тыс. до 5 тыс. специалистов, а среднего медицинского персонала - около 11 тыс. человек. При этом только в 2025 году из местных медвузов и колледжей выпустили 8 тыс. врачей и 14 тыс. средних медработников.