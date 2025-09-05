Первокурсники будут осваивать введение в специальность и базовый курс филологии, журналистики, включая историю и другие дисциплины

МАГАС, 5 сентября. /ТАСС/. Профиль "Журналистика" впервые открыт на базе филологического факультета в Ингушском государственном университете (ИнгГУ). Об этом ТАСС рассказала ректор ИнгГУ Фатима Албакова.

"Глава региона Махмуд-Али Калиматов ранее обозначил проблему дефицита в регионе квалифицированных журналистов, мы понимали, что остро назрела необходимость в специалистах-журналистах, поэтому подготовили все необходимые требования и условия для подготовки будущих работников СМИ и не только. Выпускники направления могут работать как в сфере журналистики, медиа, так и в различных областях культуры, образования и искусства. Новое направление "Филологическое обеспечение журналистики" мы запустили на базе кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета, набор студентов уже состоялся", - рассказала Албакова.

По ее словам, первокурсники будут осваивать введение в специальность и базовый курс филологии, журналистики, включая историю и другие дисциплины, предусмотренные для первого курса. В 2025 году на бюджете смогут обучаться семь человек, и пять - по контрактной системе.

"Обучение будет построено с учетом всех необходимых образовательных стандартов. Предметы, связанные с журналистикой, будут введены со второго курса. У нас есть договоренность с нашими известными журналистами, среди них есть кандидаты наук, люди, обладающие серьезным опытом в сфере СМИ. Студенты получат фундаментальное филологическое образование, а также практические навыки работы в сфере СМИ и локальных медиа", - добавила ректор.

Ингушский государственный университет образован в 1994 году и является единственным вузом региона. В составе университета - 9 факультетов, около 50 кафедр, инжиниринговый центр ИнгГУ "Разработка модифицированных сорбционных материалов" и научно-исследовательский институт социальных исследований при ИнгГУ.