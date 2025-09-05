К расчистке реки Копнинки приступят уже в 2026 году, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Расчистка рек, Вифанского водохранилища, Гефсиманского и Скитского прудов подмосковного Сергиева Посада обойдутся федеральному бюджету почти в 750 млн рублей до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства водных ресурсов.

"Благодаря слаженному взаимодействию с агентством водные объекты Сергиева Посада, нуждающиеся в расчистке, вошли в федпроект "Вода России", и на их оздоровление до 2030 года запланировано, предварительно, почти 750 млн рублей федерального финансирования. К расчистке реки Копнинки приступаем уже в следующем году", - заявил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, чьи слова приводятся в сообщении.

По словам начальника управления планирования и реализации водохозяйственных программ Росводресурсов Василия Борисенко, защита и восстановление водных объектов в малых исторических городах - одно из приоритетных направлений деятельности агентства. Особую значимость приобретает объединение экологических, социальных и инфраструктурных задач развития территорий. Эту работу Росводресурсы вели в рамках завершенного в прошлом году нацпроекта "Экология" и продолжают в настоящее время.

"В рамках стартовавшего в этом году федерального проекта "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие" у нас в планах масштабная работа по оздоровлению водных объектов Сергиева Посада. Это реки Копнинка, Кончура, Вондюга, Вифанское водохранилище, Гефсиманский и Скитские пруды, а также озеро Лесное", - уточнил Борисенко.

Кроме того, за три года специалисты "Мособлводхоза" обследовали 15 рек, ручьев, каналов и 24 водоема в черте города, рекомендуемых к расчистке в рамках федпроекта "Вода России". В ходе обследования выявлены следующие проблемы: заиливание русла, обмеление водных объектов, а также несанкционированные выпуски сточных вод и складирование отходов в береговой полосе.

"Отмечу, что последние два фактора являются прямым нарушением действующего законодательства и Водного кодекса РФ. Объекты, на которых выявлены подобные нарушения, не могут быть включены в государственные программы и федеральные проекты по оздоровлению. Проведение комплексных водохозяйственных мероприятий на водных объектах городского округа в рамках стратегии пространственного развития Сергиева Посада до 2030 года возможно только после исключения всех факторов негативного воздействия на водные объекты и создания условий для невозможности их возобновления", - уточнил директор "Мособлводхоза" Нарек Арустамян.