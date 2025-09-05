По словам организаторов, решение расширить число участников связано с высоким исполнительским уровнем конкурсантов и разнообразием представленных школ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Жюри IX Международного конкурса имени Фраучи допустило к участию во втором туре 20 музыкантов вместо 18 запланированных. Об этом сообщили ТАСС организаторы.

"В этот раз жюри столкнулось с редкой ситуацией: невозможно было ограничиться 18 исполнителями, так как некоторые кандидаты показали одинаково достойный результат. Поэтому во второй тур мы допустили 20 участников", - сообщил художественный руководитель конкурса и фестиваля Дмитрий Илларионов. По словам организаторов, решение расширить число участников связано с высоким исполнительским уровнем конкурсантов и разнообразием представленных школ. "Каждый год мы видим, что конкурс развивается и выходит на новый уровень", - отметил Илларионов.

В числе полуфиналистов - исполнители из России и зарубежья: Мария Гинч (Белоруссия), Сергей Гуделев, Евгений Козлов, Михаил Коротков, Николай Ларин, Эммануил Макридис (Греция), Пуйя Мирзаи (Иран), Роман Наледин, Никита Неделько, Дарья Новрузова, Сергей Перелехов, Каталина Пирес (Аргентина - Германия), Елизавета Ракушина, Глеб Самсонов, Иван Смертин, Николай Федотов, Кузьма Филимонов, Василина Шашкова, Денис Шипулин и Вячеслав Шугаев. Второй тур пройдет 4 и 5 ноября в Музыкальной гостиной Дома Шуваловой в Москве. За выступлениями будут следить признанные мастера академической гитары - Жереми Жув (Франция), Марко Тамайо (Куба - Австрия), Пабло Гарибай (Мексика), Юлия Тринчук (Германия), Артем Дервоед, Владимир Гапонцев и Дмитрий Илларионов.

Финал конкурса состоится 8 ноября в Концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных. Пять участников исполнят один из трех концертов для гитары с оркестром на выбор, а также произведение отечественного композитора для гитары соло. В финале к составу жюри присоединится французский композитор и мультиинструменталист Матиас Дюплесси.

Конкурс сопровождается фестивальной программой. Торжественное открытие состоится 2 ноября в Большом зале Московской консерватории, 5 ноября в зале имени Чайковского выступит японский гитарист Кадзухито Ямасита, а 6 ноября в "Зарядье" пройдет оркестровый Гранд-турнир. В этот же день в Доме Шуваловой пройдут открытые мастер-классы звездных участников жюри конкурса. Завершится конкурс и фестиваль 8 ноября праздничным "концертом-фейерверком в честь победителей" в РАМ имени Гнесиных.

Международный конкурс имени Фраучи проводится раз в два года и носит имя выдающегося советского и российского гитариста, педагога и популяризатора академической гитары Александра Камилловича Фраучи.

ТАСС - генеральный информационный партнер конкурса.