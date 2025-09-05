Церемония награждения состоялась в рамках XXIV Международной торгово-промышленной Маргаритинской ярмарки

АРХАНГЕЛЬСК, 5 сентября. /ТАСС/. Победительниц конкурса "Женщина - хозяйка на земле", который направлен на привлечение внимания к вкладу женщин в развитие региона и страны, впервые наградили в Архангельской области, сообщает пресс-служба администрации региона. Торжественная церемония состоялась в рамках XXIV Международной торгово-промышленной Маргаритинской ярмарки.

"Победительницами конкурса, который направлен на привлечение внимания к вкладу женщин в развитие региона и страны, стала 41 жительница Поморья, - указано в сообщении. - Конкурс проводился в Архангельской области впервые, его организатором выступает региональное министерство агропромышленного комплекса и торговли. В состав организационного комитета вошли представители Архангельского областного собрания, Общественной палаты, политических партий, научного сообщества, сферы культуры и других отраслей".

Конкурсный отбор проходил в рамках муниципального и регионального этапов, основные условия - это проживание конкурсантки в сельской местности на территории Архангельской области и активное участие в жизни малой родины. Всего на региональный этап конкурса прошли 82 победительницы муниципальных этапов: 63 - в индивидуальных номинациях и 19 - в групповых. Наиболее популярными номинациями стали: "Я горжусь своей работой", "Женщина - хранительница традиций и семейных ценностей", "Женщина - общественный лидер", "Наше село - время героев и поддержки СВО".

"Именно женщины, живущие и работающие в сельской местности, во многом определяют, каким будет завтра у наших деревень и поселков, сталкивающихся сегодня с трендом колоссальной урбанизации человечества", - отметил губернатор Александр Цыбульский. Среди номинаций конкурса - пять индивидуальных и три групповые. В групповых номинациях участницы рассказывали о развитии туристического потенциала своих поселений, создании проектов по здоровому образу жизни и продвижению спорта в массы, об организации поддержки участников специальной военной операции. Например, в номинации "Наше село - наше наследие и туристский потенциал" первое место занял фольклорный коллектив "Катюша" (Устьянский округ), а в номинации "Наше село - самая здоровая и спортивная территория" диплом первой степени вручили женской хоккейной команде "Устьяночка" и ее капитану Валентине Федоровой.