ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Работа объектов, необходимых для запуска временной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Якутске с использованием нового полигона, будет организована в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов в преддверии сессии "Здоровый Дальний Восток: питание, среда, качество жизни" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Новый полигон ТКО на 27-м километре Вилюйского тракта, который является первым в России объектом размещения отходов, построенным на многолетней мерзлоте, готов к эксплуатации. Он может начать работу только после завершения строительства мусороперегрузочной станции. Для скорейшего его ввода в эксплуатацию правительство Якутии инициировало временную схему обращения с отходами. Такое решение приняли в связи с тем, что ранее заключенное концессионное соглашение на строительство мусороперегрузочной станции было сорвано, подрядчик, ООО "Айылга", не выполнил свои обязательства.

"Временная схема предполагает развертывание перегрузочной станции на территории действующего полигона на 9-м км Вилюйского тракта, где будет организован пункт весового контроля. После этого отходы будут направляться на комплекс по обработке ТКО на 26-м км Вилюйского тракта для проведения сортировки, а неперерабатываемые фракции будут размещаться на новом полигоне на 27-м км Вилюйского тракта. Источником финансирования определен бюджет республики. В настоящее время уже начаты работы по выбору необходимого оборудования, а планируемый срок запуска объекта назначен на 1 июля 2026 года", - сообщил Емельянов.

Министр уточнил, что в данный момент идут судебные разбирательства по вопросу расторжения концессионного соглашения по объекту мусороперегрузочной станции с элементами сортировки отходов. Временная схема позволит организовать вывоз ТКО, не дожидаясь окончания судебного процесса. Вывозом отходов займется региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "Якутскэкосети".

Эти меры позволят гарантировать экологическую безопасность и стабильность системы обращения с отходами в Якутске, подчеркнул министр.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.